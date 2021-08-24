Dünya, günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmeleri konuşuyor. Zira Taliban 10 gün içinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi ve ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağladı.

Kabil'deki tahliye faaliyetleri sürerken, ABD’nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban’ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyordu.

ABD ZIRHLISI PAKİSTAN'A NAKLEDİLİYOR

Taliban'ın bu silahlar ile ne yapacağı günlerdir tartışılıyor, konu ile ilgili pek çok senaryo üzerinde duruluyordu. Bölgeden gelen son görüntüler ile Taliban'ın planı deşifre oldu. Söz konusu görüntülerde onlarca ABD zırhlısının satılmak üzere Pakistan'a nakledildiği görülüyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİ SİLAHLARA ULAŞABİLİR

Uzmanlar Taliban'ın maddi kaynak yaratmak için bu adımı attığının altını çizerken, bu hamlenin pek çok terör örgütünün ABD silahlarına erişim sağlaması anlamına gelebileceği konusunda da uyarıyor.

Konu ile ilgili The Mirror gazetesine açıklamalarda bulunan adı açıklanmayan bir kaynak 'Taliban'ın artık kaçan Afgan Ordusu'ndan arta kalan ve Amerikalılar tarafından kendilerine bağışlanan o kadar çok silahı var ki, şimdi onları ihraç ediyorlar' dedi.

Gazete haberinde 'Humvee'ler ve zırhlı savaş araçları teröristlere satılmak üzere kaçırılıyor' yorumu da yer aldı.

TALİBAN'IN ELİNDE HANGİ SİLAHLAR VAR?

ABD basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde.

Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil’den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan’da olduğu bildirildi.











