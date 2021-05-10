Türkiye Son dakika! Tam kapanma açıklaması! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı...
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Son dakika! Tam kapanma açıklaması! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı...

Türkiye

Son dakika! Tam kapanma açıklaması! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından 03-10 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama geldi.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 10:12 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, '03-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir.' açıklamasında bulundu.

 İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Bir yılı aşkın süredir dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir.

SAOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA....

Salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek “Tam Kapanma” uygulamasına geçilmiştir. Tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşlarımız özveriyle büyük oranda uyum sağlamıştır.

Tüm uyarılara rağmen alınan tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza ise adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda 03-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

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