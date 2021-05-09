Türkiye Son dakika: Tam kapanma sayesinde İstanbul'dan Uludağ 1 yıl sonra tekrar görüldü

Son dakika: Tam kapanma sayesinde İstanbul'dan Uludağ 1 yıl sonra tekrar görüldü

Türkiye

Son dakika: Tam kapanma sayesinde İstanbul'dan Uludağ 1 yıl sonra tekrar görüldü

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde İstanbul'dan Uludağ görülmüştü. 1 yıl sonra . Tam kapanma sürecinde de İstanbul'da aynı noktadan yine Uludağ görüldü. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan nedeniyle ilgili açıklama yaptı.

09 Mayıs 2021, Pazar 13:38 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla geçen yıl 'Evde Kal' sloganıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde İstanbul'dan Uludağ görülmüştü. Tam kapanma sürecinde bir yıl sonra aynı noktadan yine Uludağ görüntülendi. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, 'Şu aylarda bizim görüş mesafemizi etkileyen en önemli parametre hava kirliliği değil, atmosferdeki nem ve o bölgedeki meteorolojik koşullar. Sıcaklık değişiklikleri veya o bölgedeki rüzgar koşulları, atmosferdeki kırıcılığı etkileyen ve Uludağ'daki görüntünün yaz aylarında ve bahar aylarında bize ulaşmasını sağlayan parametrelerdir' dedi.


Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için geçen yıl "Evde kal" mottosuyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde İstanbul'dan görülebilen Uludağ, bir yıl sonra aynı noktadan fotoğraflandı.

Açık havada İstanbul'un yüksek kesimlerinde izlenebilen Uludağ manzarası, tam kapanma sürecinin Marmara Bölgesi'nde hava kirliliğine olumlu yansımasının ardından kentin bazı noktalarından görülmeye başladı.

YAZ VE BAHAR AYLARINDA ULUDAĞ'IN GÖRÜLME İHTİMALİ ARTIYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, AA muhabirine, optik sorun yoksa bir cismin görülebilmesindeki önemli etkenin mesafe olduğunu söyledi.

Mesafelerde atmosferik katmanların belirleyici olduğunu anlatan Demirhan, bu katmanların cisimden kişiye gelen radyasyonu kırabildiğini, yön değiştirmesine olanak sağladığını ya da hiç ulaştırmadığını ifade etti.

Bu durumda optik parametrelerin işin içine girdiğine dikkati çeken Demirhan, şöyle konuştu:

"Bu atmosferik katmanın içerisinde neler var ki bu optik parametreler işin içerisine giriyor? Öncelikli atmosferik katman içerisinde kirleticiler olabilir. Ne gibi kirleticiler? Biz şehir merkezinden bahsettiğimiz için öncelikli olarak kükürtdioksit, azotdioksit, ozon ve partiküller madde dediğimiz, 2,5 mikrometre boyutundaki küçük partiküller maddeler ya da PM10 dediğimiz 10 mikrometre çapındaki küçük partiküller maddeler olabilir. Tabii bir de meteorolojik parametreler söz konusu, yani sıcaklık değişimi. Çünkü sıcaklık değişimi de o görüntünün size ulaşıp ulaşmamasını etkiler. Tabii ki nem de buradaki en önemli parametrelerden bir tanesi. Diğeri rüzgar. Eğer rüzgar oradaki kirleticileri başka bir yöne hızlı bir şekilde taşıyorsa meteorolojik ve bölgesel koşullar sebebiyle oradaki atmosferde kirletici daha az olur. Ya da nem başka bir yere hızlıca taşındığı için bu bölgede atmosferdeki kırıcılığı etkileyen parametreler başka bir yöne taşınmış olur. Bu da sizin görüşünüzü arttırabilir."


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