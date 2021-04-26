Tam kapanmayla ve seyahat kısıtlamasıyla ilgili son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Karara göre tüm Türkiye'de 'tam kapanma' uygulanacak. Bu kararla birlikte seyahat kısıtlaması da uygulanacak.





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TAM KAPANMA TARİHLERİ

Tam kapanma, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

ŞEHİRLERARASI YOLCULUĞA İZİN ŞARTI

Tam kapanma kararıyla birlikte şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak. Şehirler arası araçlar %50 kapasite ile çalışabilecekler.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ...











