Türkiye Son dakika: Tam kapanmaya saatler kala yüksek riskli il Gaziantep'te sokaklar doldu

Son dakika: Tam kapanmaya saatler kala yüksek riskli il Gaziantep'te sokaklar doldu

Türkiye

Son dakika: Tam kapanmaya saatler kala yüksek riskli il Gaziantep'te sokaklar doldu

Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda tam kapanmaya saatler kala yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın haritasında Gaziantep 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alıyor.

29 Nisan 2021, Perşembe 13:46 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan 'vaka oranı' haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte, ülke genelinde bugün başlayacak olan tam kapanma öncesi alışverişe çıkanlar, cadde ve çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

Kalabalık nedeniyle polis ve zabıta ekipleri de kent genelinde denetimlerini artırdı. Çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapanların çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uymadığı, zaman zaman maskelerini de çene altına indirdiği gözlendi.

İnsan yoğunluğu nedeniyle çarşı girişinde polis ekipleri, uyarıda bulunarak, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

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