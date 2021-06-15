Son dönemde NATO ve ABD ile tarihinin en gergin ilişkilerini yaşayan Rusya hayli dikkat çekici bir adım attı. Tarihi Biden görüşmesi öncesi Putin'den 'gözdağı' gibi bir hamle geldi.

Son yıllarda askeri teknolojiye yaptığı yatırımları artıran Rusya, yeni süpersonik füzesini sergiledi. Testin lokasyonu da oldukça dikkat çekiciydi. Rusya söz konusu füzeyi son dönemde anlaşmazlıklar ile gündeme gelen Barents Denizi'nde gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı TV Zvezda'nın haberinde 'Batıda bir benzeri yok' ifadesi ile tanımlanan füzenin 2 bin kilometre menzile sahip olduğu bilgisinin altı çizildi. Askeri tatbikata 20 savaş gemisi ve denizaltı ve 10 uçak katıldığı bildirildi.

ABD basını ise bunun Soğuk Savaş döneminden beri bölgede gerçekleştirilen en yoğun katılımlı tatbikat olduğu bilgisini ön plana çıkardı. Bu füze Rusya'nın dikkat çeken tek silahı değil! İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...

RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusunun 'Şeytan 2' (Satan-2) olarak da nitelendirdiği 'RS-28 Sarmat' füzesi İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritadan silebilecek kapasitede.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kez daha güçlü olduğu belirtiliyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, 16 nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olan Satan 2'nin radardan kaçma özelliği de bulunuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip. Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor.

ABD SAHİLLERİNDE TSUNAMİ YARATABİLİR

Geçtiğimiz aylarda Putin’in ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek ‘Poseidon’ isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu’nda test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu olarak nitelendiriliyor ve ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor

S-500'ÜN ÜRETİMİ

Rosteh’in CEO’su Sergei Chemezov Rusya’nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurmuştu. Gelen ilk bilgilere göre, S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak.

S-500 tek seferde 10 hedefe kadar kilitlenebilecek ve hızları saniyede 7 kilometreyi aşmayan balistik hedefleri vurabilecek.

Rus ordusunun askerlerin ağır teçhizatları taşımasına ve makineli tüfekle şarjör değiştirmeden 700 atış yapılmasına imkân tanıyan modern askeri iskeletlerinin yepyeni fotoğrafları yayınlandı

Söz konusu sistem 35 kilo yükü saatlerce taşımaya imkan veriyor. Rus basınında yer alan haberlere göre, cihaz şimdiden Suriye’de kullanılmaya başlandı.

SU-57 UÇAKLARI 30 HEDEFİ AYNI ANDA TAKİP EDEBİLİYOR

Su-57 Avcı Uçakları, 30 hava hedefini aynı anda takip edebiliyor. Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor.

NATO STANDARTLARINA ULAŞTI

Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip. Tankın otomasyon özelliği sayesinde mürettebat sayısı azalmış durumda. Örneğin ABD'nin M1 Abrams tankı bu nedenle 4 kişi tarafından kullanılabiliyor.

154 mm topa ev sahipliği yapan tankın NATO envanterindeki zırhlı araçlara karşı büyük bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor. Tank sahip olduğu anti füze özelliği sayesinde Batılı uzmanlar tarafından en iyi korunan modellerden biri olarak gösteriliyor.

Rusya, 'super bomber' olarak da anılan yeni nesil bombardıman uçağı Tu-160M2 Blackjack'i geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.