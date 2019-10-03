Geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılan Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne’de anma töreni düzenleniyor.

Tarık Ünlüoğlu'nun tabutu törenin ardından Levent Camii'ne götürülecek.

Gözyaşları sel oldu

Arkadaşları Tarık Ünlüoğlu'na son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Ayakta durmakta zorlanan Gülenay Kalkan'a oyuncu Selçuk Yöntem destek oldu. Gülenay Kalkan eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

Dostları usta oyuncunun cenazesinde konuştu:

Oktay Kaynarca

"Hepimizin başı sağolsun. Tarık Abi'nin oyunculuğu üstüne konuşmam, haddim değil. Ben abiliği tanıştığımız andan itibaren yaşam sevincini, içinde olduğu gibi bize aktaran, bize yol gösteren bir abi oldu.

Küfretmesi bile başkaydı. Küsmesi bile başkaydı. Küstükten sonra barışması bile başkaydı.

Ruhu şad olsun. Çok güzel adamdı."

Selçuk Yöntem

"Benim 47 yıllık dostumdu. Cenazelerde çok gülerdik. Çok küstük, çok barıştık. Hepsi çok ilginçti. Çok dominant bir karakterdir. Masayı terk etmesi istenmeyen karakterdir. Ben konuşma yaparken, 'hüzünlenmeyeceğim' diye söz verdim.

Eski bir anımızı anlatayım. Ankara'da bir cenazedeyiz. Dolmuşlar var o zaman. Ben bir arkadaşımla bindim, o da başka bir arkadaşıyla bindi. Yanımdaki arkadaşı tanıyordu. Dolmuş şoförüne para uzattı. Beni göstererek 'Beyefendi hariç 3 kişi alır mısınız?' dedi. Ben gülmeye başladım. Barıştık."

Mehmet Aslantuğ

"Tüm dostlarının, devlet tiyatrosunun başı sağolsun. Bizim 30 yıllık bir dostluğumuz var.

Tarık Abi sahiden şöyleyen bir insandır, uyandığınızda güne başladığınızda 'yanımda kim olsa ' diye düşündüğünüzde aklınıza gelecek 3 isimden biridir. Gece iyi geceler diyerek ayrılmak istediğiniz çok nadir ama çok nadir insanlardandır. Hepimizin başı sağ olsun."

Can Gürzap

"50 yıldır sahnedeyim. Bu en zor sahneye çıkışım oldu. Hep öğretmeni olarak, hem dostum olarak, kardeşim olarak Tarık'ı çok sevdim. Çok güzel zamanlarımız oldu.

Oynadığı bütün o sert karaktere rağmen Tarık bir komikti. 'Komikler gülmez, güldürür' Herhangi bir toplantıda Tarık'ın adı geçtiği zaman herkesin suratına bir gülümseme gelirdi. Ben bir gün bizim çevreden bir arkadaş çok kızındı. Şuna ben bir şey yapayım dedim. 'Tarık Ünlüoğlu' dedim, arkadaşımzı durdu. Gülümsemeye başladı. Etrafına baktı kimse yok. bunu birkaç kez tekrarladım. Tarık bir terapiydi. Tarık benim dostumdu. Bana karşı vefalı ve dürüsttü. İyi aklak sahibiydi. İyi oyuncuydu. İyi insandı. Tarık gezmeyi çok severdi. Aklına estiği an Gülenay ile gezerlerdi. HErkes gıpta ederdi. Onun için o yukarıdaki yıldızlardan birinde duramaz. O sürekli bizim üstümüzde dolaşacak. Hepimizin başı sağ olsun."

Oya Başar

"O kadar iyi bir insandı ki, canımdı. Dostumdu. Çok küser çok barışırdı. 'Ben kinci değilim' derdi. 'Ben kinci değilim, kızarım geçer!' Bizim için hep yaşayacak."

Melek Baykal

"Tarık'ı anlatmak o kadar zor ki. Hepimizin onunla çok özel anları var.

Yıllar önce Ankara'dayız. Ben Zafer ile evliyim. sürekli kavga ediyoruz. Boşanmaya kalkıyoruz. İlk aklımıza gelen insan arık ve Selçuk. eve geliyorlar gardolapları söküyorlar kamyonlara yüklüyorlar. Gideceği yere yolluyorlar. 3 gün sonra tekrar arıyoruz 'Biz barıştık' diyoruz. Bu 2 arkadaş tekrar bu kez montaja geliyorlar. Bir gün 'Yeter lan' dedi.

Canım arkadaşım seni iki kelimeye nasıl sığdıracağız ki?

Ölmeden 2 gün önce ziyaretine gittim. Bana dönüp dedi ki 'Melek! Saatin ne güzel ulan!'

Ah canım arkadaşım uğurlar olsun"

Zafer Algöz

"Tarık abi bulunduğu yere enerji veren bir adamdı. Ani seyahat kararları alırdı. Sabah karşı 3^te beni arardı. 'Zafer hazırlan gidiyoruz', 'Nereye gidiyoruz', 'Fransa'ya'...

Çok komik küser, çok güzel barışırdı.

Bir gün Türkiye'de 3 aktör tanırım dedi. 'Biri Cüneyt Arkın, biri Müşfik Hoca, diğeri ben!' dedi.

Abi ben ilk 10'a girer miyim dedim, 'Haluk ile zaman zaman yer değiştiriyorsun' dedi.

Tarık abi müthiş adamdı. bizim arkadaşımızdı, kardeşinizdi. Ben ona Reşat Tarık derdim. Canımbenim! kurban olurum! O Gülenay'ın her şeyiydi. Bizim de her şeyimizdi..."

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