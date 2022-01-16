Türkiye Son dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

16 Ocak 2022, Pazar 20:43 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.


Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüs içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç içerisinde sıkışan yaralılardan Recep E.'nin (67) hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Recep E.’nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ADANA (İHA)

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