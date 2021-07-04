Son dakika! Tartışma yaratan açıklama: Aşı olmayanlar oraya giremeyecek!

Son dakika haberine göre; Kadir Has Üniversitesi’nde aşı olmayanların kampüse alınmayacağı iddiası öğrencilerin tepkisini çekti

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.01 itibarıyla 52 milyon 348 bin 871'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Temmuz saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 35 milyon 786 bin 884, ikinci doz aşı sayısı 15 milyon 583 bin 25 oldu.

Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başlanan 3. doz aşılarla birlikte toplam doz miktarı, 52 milyon 348 bin 871'e yükseldi. Yapılan aşı İstanbul'da 9 milyon 592 bin 593, Ankara'da 4 milyon 315 bin 662, İzmir'de ise 3 milyon 499 bin 176 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi. Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Ozan Ömer Kadüker - Kadir Has Üniversitesi’nin öğrencilerine gönderdiği iddia edilen mailde aşı olmayanların kampüse alınmayacağı bilgisi tartışmalara neden oldu. Kampüsün girişlerine QR kodu okuma sistemi yerleştireceği ve iki doz aşısını olmayan kimsenin kampüse girmesine izin verilmeyeceğinin duyurulduğu mail, öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.





Üniversitenin aldığı bu kararı, kimi desteklerken kimi de bunun bir dayatma olduğunu ve böyle bir şeyin talep edilemeyeceğini belirterek tepki gösterdi.

'ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM HAKKINI ENGELLEYEMEZSİNİZ"

Alınan kararla ilgili üniversitenin sitesinde bir bilgi bulunmuyor, görüş almak istediğimiz yetkili kişiler de açıklama yapmadı. Üniversiteden konuştuğumuz bir öğrenci, maili doğrulurken daha sonrasında yeni bir mail aldıklarını ve aşı olmak istemeyenlerin, online eğitime devam edebileceklerinin kendilerine aktarıldığını söyledi.

Kadir Has Üniversitesi’nin yeni akademik yılda uygulayacağı iddia edilen aşı kararına sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle: Öğrencileri, aşısı olmadığı için kampüse sokmamanız hukuka, insan haklarına aykırıdır. Öğrencilerin eğitim öğretim hakkını engelleyemezsiniz. Bir an önce bu zorbalıktan vazgeçin.

Üreticinin bile sorumluluk kabul etmediği bir deney sürecine onları, eğitim haklarını gasp etmekte tehdit ederek dahil edemezsiniz.

Çok yerinde bir karar. AVM,konser gibi toplu ortam ve etkinlikler için de aynı karar çıkmalı. Aşı olanların özgürlüğünün başladığı yerde aşı olmayanların özgürlüğü bitmeli.

Fikirlere zorbalıkla müdahale edemezsiniz. Yaptırmak isteyen yaptırır, yaptırmak istemeyen yaptırmaz. Bu kadar basit. Aşı karşıtı değilim. Ülkeyi yönetenler zorunlu kılmadıkça Kadir Has Üniversitesi’nin zorunlu aşı uygulaması etik değildir.

Bu kişilere online eğitim olanağı sunulursa yerinde bir karar.

Dünyada üniversitelerin aldığı genel bir karar olmamakla birlikte aşı zorunluluğu getiren üniversiteler de bulunuyor. Örneğin ABD’de Cornell, Notre Dame, Northeastern gibi birçok üniversite, gerek yeni kayıtlarda gerekse de yüz yüze eğitimlere katılım için öğrencilere aşı şartı getirdi. Aynı şekilde Harvard Üniversitesi de sonbaharda kampüse gelecek herkes için aşının zorunlu olduğunu duyurdu.