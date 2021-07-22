Son dakika: Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bacağından vurdu
Kırıkkale'de, O.S., sokak ortasında tartıştığı S.K.'yı bacağından tabancayla vurarak yaraladı. S.K. tedaviye alınırken, O.S. ise kaçtı.
22 Temmuz 2021, Perşembe 00:21 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 599'uncu Sokak'ta meydana geldi. O.S. ile S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S., yanında bulunan tabancayla S.K.'ya 2 el ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayda, S.K. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Burak CAN/KIRIKKALE (DHA)
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