Türkiye Son dakika! Tatil faciaya döndü! Genç kadın feci şekilde can verdi

Son dakika! Tatil faciaya döndü! Genç kadın feci şekilde can verdi

Türkiye

Son dakika! Tatil faciaya döndü! Genç kadın feci şekilde can verdi

Son dakika haberine göre, Halime Elma isimli kadın Isparta Eğirdir Gölü'nün Altınkum Mahallesi'nde bulunan plajdaki göle gece saat 03.00 sıralarında girdi. 2 çocuk annesi 36 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti.

09 Haziran 2021, Çarşamba 17:45 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bungalov evlere ailesiyle konaklamak Halime Elma gece saat 03.00 sıralarında girdiği gölde boğuldu.

Isparta Eğirdir Gölü'nün Altınkum Mahallesi'nde bulunan plajdaki bungalov evlere ailesiyle konaklamak için gelen Halime Elma (36), saat 03.00 sıralarında göle girdi. Ailesi, bir süre sonra Halime Elma'nın gözden kaybolduğunu fark etti. Aile kendi imkanlarıyla Halime Elmayı bularak sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Halime Elma’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Halime Elma, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Isparta’dan, 2 çocuğu ve 3 yakınıyla gelen Halime Elma'nın alkol aldığı, daha sonra girdiği suda dengesini kaybederek düştüğü ve boğulduğu öne sürüldü.

Savcılık talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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