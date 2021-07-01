Bu ay çalışanlar bayrama ve resmi tatile izinlerini ekleyip toplamda 11 gün tatil yapabilecek. Turizmciler 15 - 25 Temmuz arası konaklama tesislerinde yer kalmadığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Türkiye’de bu yılın en uzun tatil dönemi olacak Kurban Bayramı için yerli turistin talebi hızlı başladı. 20 Temmuz - 23 Temmuz arasına denk gelen Kurban Bayramı, 19 Temmuz Pazartesi gününün de eklenmesiyle 9 gün olarak tatil imkanı sağlayacak.

Ayrıca hemen öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün de resmi tatil olmasıyla 11 günlük uzun bir tatil yapılabilecek. Bu kapsamda Akdeniz ve Ege’de açık olan tesislerin yüzde yüz doluluklarla hizmet vermesi bekleniyor.

Halen kapalı olan tesislerin bir kısmının da 1 Temmuz itibarıyla kademeli açılışa devam edeceği ifade ediliyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, “Son yılların en iyi bayramını geçireceğiz” dedi.

ANTALYA'DA GECELİK 200-400 LİRALIK KONAKLAMA TESİSLERİ

Bayram dönemi için yoğun talebin yerli turist ve Körfez ülkelerden kaynaklı olduğunu anlatan Ülkay Atmaca, seyahat yasaklarının arka arkaya kalkmasının etkilerinin de görüldüğünü söyledi.

Bu dönemde tatil bütçesi değerlendirmesi de yapan Ülkay Atmaca, “Türkiye turizm ülkesi olarak her dönem tatilde çok fazla seçenek barındırıyor. Her bütçeye göre bir tatil imkanı var.

Tesisler bu dönemde çok zor günler geçirdi ve geçirmeye devam ediyor; ancak mesela Antalya bölgemizde gecelik 200 - 400 lira arasında da çok fazla konaklama tesisi var, binlerce euro olan da var” diye konuştu.

YER KALMADI

Dalaman, Fethiye, Köyceğiz gibi ciddi turist ağırlayan bölgeleri değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, 15 - 25 Temmuz arasında konaklama tesislerinde yer kalmadığını söyledi.

Uysal, “Açık olan tesislerde doluluklar yüzde 99. Ancak 1 Temmuz’da açmayı planlayan oteller de var. Diğer taraftan Körfez bölgelerinden başta Antalya olmak üzere yoğun talepler geldiğini biliyoruz. Ağustos sonuna kadar Alman, Rus ve Ukraynalı ağırlıklı rezervasyonlar olacağını öngörüyoruz. İngiltere, 15 Temmuz’da yeni karar açıklayabilir. Kırmızı listeden, yani dönüşte karantina şartı aranan ülkeler arasından çıkarsak orada da ağustosta hareket bekliyoruz” dedi.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut da Akdeniz Bölgesi olarak aşırı bir taleple karşılaştıklarını vurgularken, “Turizm için avantajlı bir periyot. Yerli turist ağırlıklı olarak gerçekleşecek. Mevcut dönemde ise gelişlerin yüzde 50’sinden fazlası Ruslardan” diye konuştu.

KARADENİZ YÜKSEK DOLULUKLARA ULAŞACAK

Bu dönemde sadece sahiller değil, hem deniz hem yayla tatili imkanı sunan Karadeniz de yüksek doluluklara ulaşacak. TÜRSAB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mustafa Gümrükçüoğlu, yoğun bir talep olduğunu ancak salgın tedbirleriyle temkinli hareket ettiklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu, “Özellikle yüksek irtifadaki tesislerde doluluklar yüksek görünüyor. Serin ve dağ havası almak, bölgeyi gezmek için geliyorlar. Körfez turizminde Kuveyt, Katar, Dubai, Umman ve Ürdün’den ciddi talepler var. Suudi Arabistan’dan da bir çözülme bekliyoruz. Irak pazarı da yükselecektir. 2020 yılına nazaran doluluklar daha yüksek olacak” diye konuştu.

"İSTANBUL OTELLERİ BOŞ OLACAK"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise şehir otellerinin bayram dönemindeki beklentilerine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Eresin, “Güvenli turizm sertifikalı, pandemi kurallarına uyan, hijyen tedbirlerini tümüyle alan tüm tesislerimiz misafirlerini ağırlamaya hazır. Bayram tatili dönemi özellikle kıyı bölgelerde bir turizm hareketi sağlayacaktır.

Ayrıca özellikle İstanbul çıkışlı memleket ziyaretlerinde de artış olacaktır. Buna karşılık bayram tatilinin şehir otellerine hareket getirmesini beklemiyoruz. Şehir otelleri, özellikle İstanbul otelleri bayram döneminde büyük ölçüde boş olacak.

Yurt dışından gelen münferit misafirler maalesef İstanbul otellerinde dolulukları pek etkilemeyecek. Bayram tatiline gidecek vatandaşların rezervasyonlarını güvenilir kuruluşlar üzerinden yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.



