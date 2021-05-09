Türkiye Son dakika: Tavuklu keşkek yüzünden 2 kişi öldü 2 kişi ise yoğun bakımda

Son dakika: Tavuklu keşkek yüzünden 2 kişi öldü 2 kişi ise yoğun bakımda

Türkiye

Son dakika: Tavuklu keşkek yüzünden 2 kişi öldü 2 kişi ise yoğun bakımda

Son dakika haberine göre, İstanbul Başakşehir'de iftarda yenilen tavuklu keşkek nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

09 Mayıs 2021, Pazar 14:16 Son Güncelleme:
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İstanbul Başakşehir'de daha önce yarısını kullandıkları tavuğu 15 gün sonra buzluktan çıkarıp iftarda keşkek yaparak yedikleri öne sürülen akrabalardan 2'si hayatını kaybetti. Biri çocuk 2 kişinin ise yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.


FENALAŞTILAR

Olay, 6 Mayıs Perşembe günü Güvercintepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 15 gün önce kullandığı tavuğu tekrar buzluktan çıkararak keşkek yapan Nurcan Görgülü, annesi Günay Görgülü (57) ve halası Gülsen Seçim'i iftara çağırdı. İftar yemeğinde bir araya gelen akrabalar, Nurcan Görgülü'nün yaptığı yemeği yedikten sonra fenalaşarak Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Hastaneye kaldırılanlardan Gülsen Seçim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Görgülü ise 7 Mayıs sabahı hayatını kaybetti. Görgülü ve Seçim'in cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişilerin kesin ölüm sebepleri, otopsi raporunun incelenmesinin ardından belli olacak.

Nurcan Görgülü ve 1 buçuk yaşındaki kızı B.G.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Aynı yemekten yiyen anne-kızın ise durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Görgülü'nün cenazesi Ordu, Seçim'in ise İzmir'e gönderildi.

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