Son dakika: Tayfun Akalın hayatını kaybetti (Tayfun Akalın kimdir?)

Bir süredir huzurevinde kalan Tayfun Akalın, geçen ay merdivenlerden inerken dengesini kaybedip yuvarlanmış ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçirmişti.

Kazanın ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tayfun Akalın, bugün hayata gözlerini yumdu.

Tayfun Akalın'ın cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

TAYFUN AKALIN KİMDİR?

Tayfun Akalın, 1 Ocak 1958'de Tekirdağ’da dünyaya geldi. Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı.

Hayatında bir kere nikâh masasına oturan Tayfun Akalın'ın bu evlilikten iki çocuğu var.

Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı 'Bizim Aile' filmiyle attı. Tayfun Akalın, Ertem Eğilmez'in yönettiği 'Hababam Sınıfı' serisiyle tanındı.