Akşam saatlerinde önce 5.8, ardından 6.2 büyüklüğündeki depremler meydana geldi, sarsıntılar başkent Taipei'de de hissedildi.

Güney Asya'daki ada ülkesi Tayvan'da Pazar akşamı arka arkaya depremler oldu.

5.8 büyüklüğündeki ilk depremden dakikalar sonra bu kez aynı bölgede 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Reuters haber ajansına bilgi veren görgü tanıkları, 6.2 büyüklüğündeki depremin başkent Taipei'de hissedildiğini söylüyor.

Merkez üssü Hualien şehri yakınları olan depremlerin ardından ilk bilgilere göre bir hasar yok.



