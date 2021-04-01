Siyaset Son dakika: TBMM'de dün reddedilen Güvenlik teklifi yeniden oylanacak

Son dakika: TBMM'de dün reddedilen Güvenlik teklifi yeniden oylanacak

Siyaset

Son dakika: TBMM'de dün reddedilen Güvenlik teklifi yeniden oylanacak

TBMM Genel Kurulu'nda dün muhalefetin oyları ile reddedilen, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' ile ilgili kanun teklifi yeniden oylanacak.

01 Nisan 2021, Perşembe 17:27 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu'nda dün muhalefetin oyları ile reddedilen, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' ile ilgili kanun teklifinin yeniden görüşülmesine ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Teklifin oylaması 6 Nisan'da yapılacak.

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