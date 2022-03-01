Siyaset Son dakika! TBMM'de Ukrayna oturumu! Bakan Çavuşoğlu bilgi verecek

Son dakika! TBMM'de Ukrayna oturumu! Bakan Çavuşoğlu bilgi verecek

Siyaset

Son dakika! TBMM'de Ukrayna oturumu! Bakan Çavuşoğlu bilgi verecek

TBMM'de yarın Ukrayna ile ilgili oturum düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'na bilgilendirme yapacak.

01 Mart 2022, Salı 11:51 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Ukrayna ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulu'na bilgilendirecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarın Ukrayna ile ilgili oturum düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'na bilgilendirme yapacak.



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