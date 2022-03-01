Son dakika! TBMM'de Ukrayna oturumu! Bakan Çavuşoğlu bilgi verecek
TBMM'de yarın Ukrayna ile ilgili oturum düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'na bilgilendirme yapacak.
01 Mart 2022, Salı 11:51 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Ukrayna ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulu'na bilgilendirecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarın Ukrayna ile ilgili oturum düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'na bilgilendirme yapacak.
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