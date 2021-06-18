Son dakika: 'Tecavüz ediliyorum' yazan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme! Sapık komşunun fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika haberi... Antalya Kepez'de yıllardır cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğu bir taşa 'Tecavüz ediliyorum' yazarak yardım istemişti. Kız çocuğunun annesi ve 14 yaşındaki ağabeyine Aile Bakanlığı sahip çıktı. Öte yandan tutuklanan Hüseyin E.'nin fotoğrafına ulaşıldı. Hüseyin E. iddiaları kabul etmedi.
18 Haziran 2021, Cuma 07:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Aile Bakanlığı, yıllardır cinsel tacize uğradığı ortaya çıkan 12 yaşındaki çocuk ve ailesine sahip çıktı. Küçük kızın fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için çalışma başlatıldı
Antalya'da, 59 yaşındaki komşusu Hüseyin E.'nin tecavüzüne uğrayan ve bu durumu taşa yazı yazarak anlatan 12 yaşındaki A.K., annesi ile erkek kardeşine devlet sahip çıktı. Küçük kızın anne ve babasının ayrı olduğu öğrenildi. 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Hüseyin E.'nin fotoğrafına ulaşılırken, zanlının suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
"LÜTFEN YARDIM EDİN"
Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan taşa "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazılı olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Küçük kıza cinsel saldırıda bulunan Hüseyin E. Adana'da yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.
MADDİ-MANEVİ DESTEK
Gelişmelerin ardından Aile ve Soysal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek A.K.'nin ailesine ulaştı. Uzmanlar, A.K.'nin yıllardır uğradığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için çalışma başlattı. Ayrıca A.K.'nin anne ve babasının ayrı olduğu, küçük kızın 14 yaşında bir ağabeyi olduğu öğrenildi. Saldırgan Hüseyin E.'nin yıllardır komşusu olduğunu belirten annenin, olayın ardından şoka girdiği kaydedildi. Bakanlık A.K. ile birlikte ağabeyi ve annenin de koruma altında olduğunu bildirdi. Hüseyin E.'nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.
Sabah- Erdoğan Öztürk- Ziya Ramoğlu