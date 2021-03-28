Son dakika... Tehlike çanları! Sadece Marmara’da artış görüldü…

Türkiye’de uzun yıllar kış mevsimi (aralık, ocak, şubat) yağış ortalaması 204.4 milimetre olarak ölçüldü. Bu kış düşen yağış ortalaması ise 171.4 mililitre. Geçen kış ise 233.5 milimetre yağış düşmüştü. Türkiye’de kış yağışlarının uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 16, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azaldığı görülüyor.

Marmara Bölgesi haricinde tüm bölgelerde kış mevsimi yağışları normaline göre azaldı. Kışın en fazla yağış 405 milimetre ile İzmir’de, en az yağış 61 milimetre ile Iğdır’da ölçüldü. Yağışlar Konya,

Eskişehir, Çankırı, Çorum, Amasya, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin’de yer yer yüzde 40’ın üzerinde azaldı.