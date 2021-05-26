Türkiye Son dakika: Tek ziyarette koronavirüse yakalandı

Son dakika: Tek ziyarette koronavirüse yakalandı

Türkiye

Son dakika: Tek ziyarette koronavirüse yakalandı

İzmir'de acil tıp teknisyeni 35 yaşındaki Ahmet Şirin, acil tıpta çalışmasına rağmen, tek bir kez yaptığı arkadaş ziyaretinde koronavirüse yakalandı.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 13:40 Son Güncelleme:
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Kentte 112 Haberleşme Birimi'nde görevli acil tıp teknisyeni Ahmet Şirin'in bazı belirtiler üzerine, 5 Nisan'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen karantina ve tedavi süreci başlayan Şirin, koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Şirin, kendisini salgından çok ciddi korumasına rağmen pandemi boyunca gerçekleştirdiği tek arkadaş ziyaretinde virüse yakalandığını söyledi.

Ahmet Şirin, "Sadece hafta sonu arkadaşımı ziyarete gittim. Onlar da virüsü atlatmıştı. 'Geçmiş olsun' ziyaretine gitmiştim. Arkadaşım virüsü geçireli 3 ay olmuştu. Ziyaretimden 1 gün sonra bulgu ve belirtiler başladı, 2'nci günümde bunları daha ciddi fark etmeye başladım. İlk olarak öksürük başladı. O zaman şüphelendim. Hemen mesai yerimi terk ettim. Durumu amirlerime bildirdim. Hastaneye gittim. Bütün tahliller yapıldı. Pozitif çıktığımı öğrendim. İlk 3 gün ciddi baş ve omuz ağrısı yaşadım. Takip eden diğer 2 günde ise ciddi bel ağrısı yaşadım. Bunlar beni yatağa düşürecek şekilde değildi. İlk 5 günü böyle tamamladıktan sonra ağrılarım geçti. 6'ncı günün sabahı ise tat ve koku alma duyularım gitti. 5 günde bunu yaşadım. 11'inci gün ise her şeyim normale dönmüştü" diye konuştu. 

Salgın tedbirlerine vurdu yapan Şirin, "Ucunda ölüm olan durum bu. Hayati bir konu. Hiçbir şekilde tedbiri elden bırakmasınlar. Çok ciddi tedbir almama rağmen yaptığım en küçük hatada koronavirüse yakalandım. Kronik bir hastalığım olmadığı ve sağlıklı bünyeye sahip olduğum için kolay atlattığımı düşünüyorum. Virüsün ne zaman geleceği hiç belli değil. En ufak tedbirsizlikte sizi bulabiliyor. Bakanlığın uyardığı tedbirleri elden bırakmasınlar. Çok dikkatli olsunlar" dedi.


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