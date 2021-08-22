İlk yangın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde deniz yamacındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Deniz kıyısındaki otluk bölgede başlayan yangını görenlerin ihbarıyla itfaiye olay yerine sevk edildi. Makilik alandan ağaçlara da sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine Süleymanpaşa Belediyesi de su tankerleri ile destek verdi. Söndürme çalışmalarını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de takip etti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları yapıldı.

İkinci yangın ise Baykallar mevkisindeki makilik alanda meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Her iki yangında yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Jandarma ekipleri yangınların çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

SİLİVRİ'DE AĞAÇLARIN OLDUĞU TARLADA YANGIN

İstanbul'un Silivri ilçesinde ağaçların da olduğu tarlada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, saat 14.30 sıralarında Değirmenköy Gölet Caddesi'nde bulunan ağaçların da olduğu tarlada çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler tek katlı evlere doğru ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangında çok sayıda meyve ağacı ve bir tarla ile bir konteyner zarar gördü.



