Son dakika! Tekirdağ’da yangın! Geri dönüşüm fabrikası yanıyor
Son dakika haberi...Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
18 Temmuz 2021, Pazar 11:52 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki plastik granül geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için başlatılan çalışma sürdürülüyor.
Ergene ilçesinin Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan plastik granül geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin de desteğe geldiği fabrikada söndürme çalışmaları sürdürülüyor.