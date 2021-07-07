Türkiye Son dakika: Telafi eğitimi açıklaması! Milli Eğitim Bakanı duyurdu

Son dakika: Telafi eğitimi açıklaması! Milli Eğitim Bakanı duyurdu

Türkiye

Son dakika: Telafi eğitimi açıklaması! Milli Eğitim Bakanı duyurdu

Telafi eğitimi ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilde 22 bin okulda etkinliğin planlandığını söyledi. Selçuk, Telafide Ben de Varım etkinliği için tüm öğrencilere yaz boyu kapıların açık olacağını belirtti. İşte MEB'den gelen son dakika telafi eğitimi açıklamaları...

07 Temmuz 2021, Çarşamba 10:36 Son Güncelleme:
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 Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasında, Sevgili Velilerimiz, “Telafide Ben de Varım” kapsamında 81 ilde 22.000 okulda 479.749 etkinlik planlandı. Bunlardan biri mutlaka sizin çocuğunuzun da ilgisini çekip onun yüzünü güldürebilecek, ona iyi gelecek bir etkinliktir. Lütfen, http://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresine bir göz atın." dedi.

"TELAFİDE BEN DE VARIM ETKİNLİĞİ TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE AÇIK"

"283 bin 388 öğretmenimizle, yaz boyu öğrencilerimizle beraber olmak ve etkinliklerde çocuklara eşlik etmek için #telafidebendevarım diyoruz" diyen Bakan Selçuk, "Emeklerinize minnettarız… Bugün baktım ki 7 milyon 962 bin 450 öğrencimiz #telafidebendevarım deyip etkinliklere katılım bildirmiş. Türkiye genelinde 500 bine yakın farklı etkinlikle her çocuğun ilgi alanını göz önünde bulundurmaya çalıştık. Katılmak isteyen tüm öğrencilerimize kapımız yaz boyu açık." ifadelerine yer verdi.


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