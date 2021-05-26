İstanbul'da TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.

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TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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