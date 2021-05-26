Son dakika: TEM Otoyolu'nda kaza! Yol trafiğe kapandı
İstanbul'da TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametindeki kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza demir yüklü TIR'ın devrilmesiyle meydana geldi.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 15:48 Son Güncelleme:
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İstanbul'da TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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