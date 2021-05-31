Kaza saat 04.45 sıralarında, TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü'nde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan bir TIR, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Arkadan gelen araçlar ardı ardına çarpıştı. 20'ye yakın aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılara müdahale edildi. Ekiplerin bölgede çalışmalara devam ediyor.

Alişan KOYUNCU/DHA