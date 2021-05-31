Türkiye Son dakika... TEM'de feci kaza! 20 araç birbirine girdi, yaralılar var...

Son dakika... TEM'de feci kaza! 20 araç birbirine girdi, yaralılar var...

Türkiye

Son dakika... TEM'de feci kaza! 20 araç birbirine girdi, yaralılar var...

İzmit’te, TEM Otoyolu'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrilmesinin ardından yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 07:13 Son Güncelleme:
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Kaza saat 04.45 sıralarında, TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü'nde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan bir TIR, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Arkadan gelen araçlar ardı ardına çarpıştı. 20'ye yakın aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılara müdahale edildi. Ekiplerin bölgede çalışmalara devam ediyor.  

Alişan KOYUNCU/DHA

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