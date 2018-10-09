Son dakika! TEM'de feci kaza! Araçlar birbirine girdi
Son dakika... İstanbul'da TEM Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda bir sürücünün yolda açılan rögarın kapağına çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki lüks bir araçla toplam 3 otomobil hasar gördü
TEM Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda seyir halinde olan bir sürücü iddiaya göre yolda açılan rögar kapağına çarptı. Çarpma sonucu aracın kontrolden çıkmasıyla 3 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
1 MİLYON LİRALIK LÜKS ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler, kazaya neyin neden olduğunu görünce şoke oldu. Rögar kapağının yerinden çıktığını gören sürücüler, kendi elleriyle kapağı kapattı. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki lüks aracın da karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.