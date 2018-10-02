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  • Son dakika! Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de yaya geçidi olmayan noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

02 Ekim 2018, Salı 09:32 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 09:38
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Kaza sabah saatlerinde Küçükçekmece TEM Otoyolu Yan Yol Ankara istikametinde meydana geldi.

İşe gittiği sırada yaya geçidi olmayan yerden yolun karsına geçmeye çalışan Halil Çınar'a (58) otomobil çarptı. Çarpan otomobilin ön camı üzerinde kalan Çınar yaklaşık 10 metre ileride yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Halil Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 



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