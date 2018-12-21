Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Ispartakule Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde makas atan plakası belirsiz otomobilden direksiyon kırarak kaçan Mestan Alıskan'ın kullandığı 34 DL 3506 plakalı hafif ticari araç, önce sol bariyerlere, ardından sağ bariyerlere sürterek devrildi.

Sürücü Mehmet Alışkan, şans eseri yara almadan kazadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, trafiği bir süre durdurdu. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.