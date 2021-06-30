Türkiye Son dakika...TEM'de kaza: Yaralılar var

Son dakika...TEM'de kaza: Yaralılar var

Türkiye

Son dakika...TEM'de kaza: Yaralılar var

Son dakika haberine göre, Kocaeli’nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu’nda otomobil ile minibüs çarpıştı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 19:24 Son Güncelleme:
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Otomobil takla atarken, minibüs ise orta refüje devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri olay yerine geldi. 

Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.  

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli)(DHA)

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