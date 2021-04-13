Son dakika… TEM’de korkunç kaza! Kum yüklü TIR otomobilin üstüne devrildi
Gelen son dakika haberine göre Kumburgaz TEM Otoyolu'nda kum yüklü TIR otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin hayatını kaybetti.
13 Nisan 2021, Salı 13:21 Son Güncelleme:
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Tem Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü kamyon bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonun dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri otomobil içindeki sürücüyü çıkardı. Otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Olay yerinden görüntüler:
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