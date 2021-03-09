Son dakika! TEM'deki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
TEM otoyolu Avcılar Mevkii'nde son dakika haberine göre TIR bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
09 Mart 2021, Salı 15:47 Son Güncelleme:
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TEM otoyolu Avcılar Mevkii'nde meydana gelen TIR kazası nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor
TEM Avcılar Mevkii'nde TIR kazası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Avcılar Mevkii Ankara istikametinde TIR bariyerlere çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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