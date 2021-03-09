Türkiye Son dakika! TEM'deki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika! TEM'deki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye

Son dakika! TEM'deki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM otoyolu Avcılar Mevkii'nde son dakika haberine göre TIR bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

09 Mart 2021, Salı 15:47 Son Güncelleme:
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TEM otoyolu Avcılar Mevkii'nde meydana gelen TIR kazası nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor

TEM Avcılar Mevkii'nde TIR kazası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.



TEM Avcılar Mevkii Ankara istikametinde TIR bariyerlere çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken trafik yoğunluğu yaşanıyor.


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