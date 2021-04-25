Türkiye Son dakika: Terk edilmiş otelde erkek cesedi bulundu

Son dakika: Terk edilmiş otelde erkek cesedi bulundu

Türkiye

Son dakika: Terk edilmiş otelde erkek cesedi bulundu

Son dakika haberine göre Gaziantep'te terk edilmiş bir otelin otoparkında erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve polis ölen kişinin Murat Könçkaya olduğunu belirledi.

25 Nisan 2021, Pazar 17:35 Son Güncelleme:
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Son dakika gelen habere göre; Gaziantep'te, atıl durumdaki bir otelin otoparkında erkek cesedi bulundu. Yüksekten düşerek öldüğü değerlendirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 11 katlı otelde hurda ve demir toplayanlar, otopark bölümünde yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Murat Könçkaya olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemede yüksekten düşerek öldüğü değerlendirilen Murat Könçkaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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