Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Terör örgütü PKK/YPG masum sivilleri hedef alarak Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’i kana buladı. Kent merkezine ÇNRA atışı yapan teröristler, ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alındı.







