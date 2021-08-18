Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nın Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de 3 sivili öldürdüğünü açıkladı.
18 Ağustos 2021, Çarşamba 21:32 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Terör örgütü PKK/YPG masum sivilleri hedef alarak Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’i kana buladı. Kent merkezine ÇNRA atışı yapan teröristler, ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alındı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1428023938156748808
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