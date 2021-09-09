Türkiye Son dakika: Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

Son dakika: Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

Türkiye

Son dakika: Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

İçişleri Bakanlığı, Eren- 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

09 Eylül 2021, Perşembe 19:15 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren- 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari- Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J- SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

ANKARA (DHA)

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