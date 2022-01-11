Siyaset Son dakika: Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili flaş gelişme!

Siyaset

Son dakika: Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili flaş gelişme!

HDP milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. HDP'li Semra Güzel'in PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

11 Ocak 2022, Salı 10:10 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

Öldürülen terörist Volkan Bora’nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel’in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora’nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.

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