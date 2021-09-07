Son dakika: Teröristlerden roketli saldırı! Acı haber geldi

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine, sabah saatlerinde PKK/YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden roketatarlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında Tokat nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek sınır hattına getirildikten sonra ambulanslarla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit askerin cenazesi de Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.









BÖLGEDE ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırının ardından roketatar atışlarının yapıldığı bölge, güvenlik güçlerince obüsler ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Bölgede bulunan çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, atışların sürdüğü bildirildi.

TOKAT VALİLİĞİ: ASİL MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Tokat Valiliği de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Suriye üs bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Turhallı hemşerimiz Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Tokatlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi.

ACI HABER EŞİNE VERİLDİ

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in şehit olduğu haberi, Gaziantep'te yaşayan eşine ulaştı. İlçe kaymakamları, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri, şehidin Beştepe Mahallesi’ndeki evine giderek eşi Özlem Yiğit'e acı haberi verdi. Özlem Yiğit gözyaşlarına boğuldu.

Şehit uzman çavuşun komşuları, 2 çocuk babası Muammer Yiğit'in 1 ay önce eve taşındığını ve kısa süre önce de görev için Suriye'ye gittiğini belirtti.

ŞEHİT MUAMMER YİĞİT TÖRENLE UĞURLANACAK

Şehit uzman çavuş Muammer Yiğit için Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından tören düzenlenecek. Yiğit’in cenazesinin, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacağı ve burada yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.



