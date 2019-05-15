İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Şırnak'ın Merkez Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

DHA