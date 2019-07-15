Son dakika! Teröristlere bir darbe daha

MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu.

15 Temmuz 2019, Pazartesi 09:16 Son Güncelleme:
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Son dakika! Teröristlere bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu. AA

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