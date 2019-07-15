Son dakika! Teröristlere bir darbe daha
MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu. AA