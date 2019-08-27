Son dakika... Teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.