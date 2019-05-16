Son dakika! Teröristlere üst üste darbe!

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

16 Mayıs 2019, Perşembe 15:59 Son Güncelleme:
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Son dakika! Teröristlere üst üste darbe!

Milli Savunma Bakanlığından, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK’lı iki terörist etkisiz hale getirildi. AA

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