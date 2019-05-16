Son dakika! Teröristlere üst üste darbe!

Milli Savunma Bakanlığından, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK’lı iki terörist etkisiz hale getirildi. AA