Ekonomi Son dakika: TESK'ten ağaçlandırma kampanyası

Son dakika: TESK'ten ağaçlandırma kampanyası

Ekonomi

Son dakika: TESK'ten ağaçlandırma kampanyası

TESK, orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için kampanya başlattı. Haberi, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken duyurdu.

30 Temmuz 2021, Cuma 15:33 Son Güncelleme:
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için kampanya başlattıklarını bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kısa sürede ülkenin birçok bölgesinde başlayan orman yangınlarının "herkesin ciğerini yaktığını" ifade etti.


Maddi ve manevi kayıpların herkesi üzdüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Yanan ağaçlar, yangında kaybettiğimiz canlar geleceğimizdi. Yanan ormanlarımızı telafi etmek ve yeniden yeşertmek için TESK olarak düzenlediğimiz kampanya ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar olarak en az bir ağaç dikerek orman yangınlarıyla mücadele seferberliğine destek oluyoruz."


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