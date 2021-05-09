Futbol Son dakika: TFF'den flaş karar: Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak

Son dakika: TFF'den flaş karar: Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak

Futbol

Son dakika: TFF'den flaş karar: Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

09 Mayıs 2021, Pazar 21:31 Son Güncelleme:
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Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır."

İSTANBUL (DHA)

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