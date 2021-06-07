Thodex mağduru avukatlarından Berke Kaşıkaralar’ın haciz talebini değerlendiren Anadolu İcra Dairesi, Thodex’in hesabının bulunduğu 3 banka hesabına haciz konulmasına karar verdi. İlgili bankalara müzekkere yazan Daire, bir bankadan şirkete ait 3 farklı hesapta yaklaşık 16 milyon lira değerinde para bulunduğunu fakat 5 ayrı adli makamdan çıkarılan tedbir kararı olduğunu belirtti. Avukat Kaşıkaralar ise "Bizden önce gelen 120 kişinin varlığı olması dolayısıyla dosyamızı tahsis edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır" dedi.

İCRA DAİRESİ HACİZ TALEBİNİ KABUL ETTİ

Avukat Berke Kaşıkaralar, Anadolu 18. İcra Dairesi'nden Thodex Şirketi'nin eski adı olarak bilinen Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait 3 araca haciz konulmasını talep etti. Avukat Kaşıklar, dilekçesinde şirketin 3 ayrı bankadaki hesabına haciz gönderilmesini istedi.

İcra Dairesi Avukat Kaşıkaralar'ın şirkete ait 3 araca ve banka hesaplarına haciz konulması talebini kabul ederek ilgili bankalara müzekkere yazdı.

BİR BANKADA 3 AYRI HESAPTA YAKLAŞIK 16 MİLYON LİRA BULUNUYOR

Bir bankadan Anadolu 18. İcra Müdürlüğü'ne gönderilen cevap yazısında haciz bildiriminin Genel Müdürlüğe ulaştığı ve yapılan incelemeyle araştırma sonucunda Thodex Şirketi'ne ait Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'nde 3 ayrı hesapta yaklaşık 16 milyon lira bulunduğu belirtildi.