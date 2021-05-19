Türkiye Son dakika: Thodex şirketinin kripto para vurgununda son firari isim de yakalandı!

Son dakika: Thodex şirketinin kripto para vurgununda son firari isim de yakalandı!

Türkiye

Son dakika: Thodex şirketinin kripto para vurgununda son firari isim de yakalandı!

Thodex şirketinin patronu Faruk Fatih Özer'in kripto para vurgunu yapıp yurt dışına kaçmasının ardından başlatılan soruşturmada firari Zuhal Özer de yakalandı. Rana Azap ve şirketinin yazılımcısı Oral Çınar'ın ardından son firari isim de yakalanmış oldu.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 10:32 Son Güncelleme:
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Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap ve şirketinin yazılımcısı Oral Çınar'ın ardından son firari Zuhal Özer de yakalandı.


Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer bir aydır aranıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Thodex soruşturması kapsamında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer de aranan şüphelilerdendi.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap ve şirketinin yazılımcısı Oral Çınar'ın ardından son firari Zuhal Özer de yakalandı.

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