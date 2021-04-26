Gelen bir son dakika haberine göre, Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6’sı “dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 22’si adli kontrol tedbiri ile mahkemeye sevk edilirken, 34 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Thodex soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 70 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62’si emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şirket çalışanı olduğu öğrenilen 62 şüphelinin ifadesi görevlendirilen 5 savcı tarafından alındı.

Alınan ifadelerin ardından 6 şüpheli, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden 22’si adli kontrol tedbiri ile hakimliğe sevk edilirken, 34 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.



