Son dakika: Thodex soruşturmasında firari isim yakalandı!

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu.

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FARUK FATİK ÖZER YAKALANAMADI

Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer bir aydır yakalanamadı.

RANA AZAP YAKALANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Thodex soruşturması kapsamında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve abi Güven Özerin eşi Zuhal Özer'in de aranırken şüpheli Rana Azap’ın yakalandığı öğrenildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Rana Özer İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

ORAL ÇINAR DA YAKALANDI

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar Sarıyer'de yakalandı. Oral Çınar da soruşturmada kritik 3 isimden biri olarak aranıyordu.