Türkiye Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş karar! Tutuklama talebi reddedildi

Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş karar! Tutuklama talebi reddedildi

Türkiye

Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş karar! Tutuklama talebi reddedildi

Son dakika haberine göre, Kripto para şirketi Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in paralarla birlikte yurt dışına kaçmasının ardından şirketin personellerinden biri olan Rana Azap yakalanmıştı. Azap için savcılığın istediği tutuklama talebi reddedildi.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 13:45 Son Güncelleme:
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Thodex soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli Rana Azap'ın (27) adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, tutuklama talebini reddetti.



Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Thodex soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısının şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönündeki itirazını değerlendirdi.

Hakimlik, şirketin şüpheli Rana Azap'ı adli kontrolle serbest bırakan Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığına kanaat getirerek, savcının itirazını reddetti.

NE OLMUŞTU

Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans departmanında çalışan şüpheli Rana Azap, 19 Mayıs günü "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen şüpheli Azap'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe olmuşsa da suç vasfının ve delil durumunun şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar vermişti. Hakimlik, şüpheli Azap'ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar vermişti.

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