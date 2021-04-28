Thodex vurgununun detayları ortaya çıktı. Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in yatırımcıların 2 milyar dolarını alarak yurt dışına kaçışının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Soylu, Thodex vurgununun 108 milyon dolar olduğu ifade etti.

Bakan Soylu'nun konu hakkında açıklamaları:

Bir gizlilik üzerinde olan dava. Şu ana kadar 82 kişiye yönelik gözaltı kararı çıktı. 77 kişi gözaltına alındı. Hâlâ sorgulamaları devam edenler var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletildi. Biz gece yarısı Interpol'e ilettik. Interpol de sabah 10'da kırmızı bülten çıkardı.

Biz buradan yapabildiğimiz ölçüde internetten teknik takip yapmaya çalıştık. Bu konuda Arnavutluk makamlarıyla değerlendirmemiz sürdü. Onlardan da izin alarak dört ülkeye ekip gönderdik. Karadağ'dan Kosova'ya kadar Arnavutluk'un etrafındaki ülkelere ekipler gitti. Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerde iade anlaşmamız var.



