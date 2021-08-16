Türkiye Son dakika: THY Afganistan uçuşlarını iptal etti

Son dakika: THY Afganistan uçuşlarını iptal etti

Türkiye

Son dakika: THY Afganistan uçuşlarını iptal etti

Afganistan'a uçuşlar Türk Hava Yolları (THY) tarafından iptal edildi. Öte yandan Afganistan'daki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için uçak gönderildi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 09:53 Son Güncelleme:
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Başkent Kabil'de bulunan vatandaşlar ülkeden kaçmak için havalimanlarına akın etti. Bunun üzerine ülkeye gerçekleştirilen tüm uluslararası seferler iptal edildi. Ülkede bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde THY ait bir uçak ülkeye gönderildi .

324 YOLCUNUN BUGÜN İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

 TC-JJM kuyruk tescilli THY'ye ait yolcu uçağı TSİ saat 07.00'da Kabil Havalimanı'na iniş yaptı. 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştiren uçağın 14.35'de İstanbul'da olması bekleniyor

YOLCULARA 14 GÜN KARANTİNA

Kabil'de bulunan Türk vatandaşları ve ikamet izni olan yabancı uyruklu vatandaşları koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün ev karantinasına alınacak. Diğer yolcular iste İstanbul'da belirlenen 11 otelde karantinada tutulacak. 

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