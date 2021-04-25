Türkiye Son dakika: THY resmen duyurdu: Ücretsiz olacak

Son dakika: THY resmen duyurdu: Ücretsiz olacak

Türkiye

Son dakika: THY resmen duyurdu: Ücretsiz olacak

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY) yolcuları, uçuş öncesinde Companion Entertainment uygulamasıyla kendisine film ve müzik seçerek ücretsiz liste oluşturabilecek.

25 Nisan 2021, Pazar 17:19 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları (THY) yolcuları, Companion Entertainment uygulamasıyla televizyon programı, film ve müziklere erişebilecek.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, yolcular uçuş öncesinde uygulamadaki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabilecek ve kendisine televizyon programı, film ve müzik seçerek liste oluşturabilecek.

Companion Entertainment uygulaması, yalnızca seçili uçaklarda kullanılabilecek.

Yolcular cihazlarını senkronize ettikten sonra kişisel çalma listeleri haricinde cihazlarını koltuk arkası ekranı kontrol etmek, canlı televizyon izlemek için ikinci bir ekran yerine uçuş haritasıyla uçuşu takip etmek için de kullanılabilecek.

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